Derik Kaymakamı Çakır, başarılı sporcuyu kabul etti

MARDİN (AA) - Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakı, Beşiktaş U15 Futbol Akademisine transfer olan Ulaş Gürbüz'ü makamında kabul etti.

Derik Belediyesinin açtığı futbol kursunda oynadığı futbol ile dikkati çeken Ulaş Gürbüz, Beşiktaş U15 Futbol Akademisine transfer oldu.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, Gürbüz'ü makamında kabul ederek, genç sporcuyu tebrik etti.