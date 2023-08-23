Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Kızıltepe'de okulun su sıkıntısı giderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:29 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıltepe'de okulun su sıkıntısı giderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde bir okulun su sıkıntısı giderildi.

        Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin daha hijyenik koşullarda su sıkıntısı olmadan eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için Eşme köyündeki okulun su ihtiyacı için su kuyusu kazıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun talimatıyla okula Kızıltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından su kuyusu kazımı yapılarak su ihtiyacı giderildi. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler daha hijyenik koşullarda su sıkıntısı olmadan eğitim ve öğretimlerine devam edecekler." ifadeleri kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gençlik Merkezinde YKS kurslarına devam gençlerden 255'i üniversiteye yerle...
        Gençlik Merkezinde YKS kurslarına devam gençlerden 255'i üniversiteye yerle...
        Derik Kaymakamı Çakır, başarılı sporcuyu kabul etti
        Derik Kaymakamı Çakır, başarılı sporcuyu kabul etti
        Nusaybin'de uyuşturucuyla mücadele denetimi gerçekleştirildi
        Nusaybin'de uyuşturucuyla mücadele denetimi gerçekleştirildi
        Mardin Valisi Akkoyun, MARSU yetkilileri ile bir araya geldi
        Mardin Valisi Akkoyun, MARSU yetkilileri ile bir araya geldi
        Mardin'de yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmet veriliyor
        Mardin'de yaşlı ve engelli vatandaşlara evde bakım hizmet veriliyor
        Mardin Valisi Akkoyun, vatandaş ve esnafla buluştu
        Mardin Valisi Akkoyun, vatandaş ve esnafla buluştu