Kızıltepe'de okulun su sıkıntısı giderildi

MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde bir okulun su sıkıntısı giderildi.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin daha hijyenik koşullarda su sıkıntısı olmadan eğitim ve öğretimlerine devam etmeleri için Eşme köyündeki okulun su ihtiyacı için su kuyusu kazıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'nun talimatıyla okula Kızıltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından su kuyusu kazımı yapılarak su ihtiyacı giderildi. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenciler daha hijyenik koşullarda su sıkıntısı olmadan eğitim ve öğretimlerine devam edecekler." ifadeleri kullanıldı.