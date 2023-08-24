Mardin 1969 Spor takımın kamp çalışması sona erdi

MARDİN (AA) - Mardin 1969 Spor takımı, Bolu kampını tamamlayarak Mardin'e döndü.

Mardin 1969 Spor teknik direktör Cevdet Uzunköprü, 16 günlük yoğun çalışmalarında olumlu sonuçlar elde ettiklerini, kamp boyunca 7 hazırlık maçı yaptıklarını söyledi.

Kamp boyunca hedeflerinin takım içindeki iletişim, iş birliği ve oyun anlayışını geliştirmek olduğunu kaydeden Uzunköprü, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttığı sürece iyi yoldayız demektir. Oyuncularımızın fiziksel kondisyonlarındaki artış da dikkat çekiciydi. Bireysel olarak, oyuncularımızın hemen hemen hepsi kamp boyunca kendilerini gösterme fırsatı buldular. Genç yeteneklerimizden bazıları olumlu bir şekilde sürpriz çıkışlar yaptılar. Bu kamp hem takımımız hem de bireysel oyuncularımız için verimli ve motive edici bir deneyimdi. Önümüzdeki zorlu müsabakalara daha iyi hazırlanmamız için güzel bir deneyim oldu."