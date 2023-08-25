Geleceğin tekvandocuları Kızıltepe'de yetişiyor

MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde tekvando eğitimi veriliyor.

Kızıltepe Belediyesine bağlı Hanımeli Kadın Merkezinde 7-14 yaş aralığındaki öğrenciler haftanın 5 günü, günde 2 saat tekvando eğitimleri alıyor.

Tekvando antrenörü Abdülkadir Aydoğdu, tekvandonun amacının ilk olarak kendini savunabilmek olduğunu söyledi.

Bu sporla çocukların kendilerini savunma konusunda özgüven kazandığını aktaran Aydoğdu, "Tekvando sabır ve zaman isteyen bir spor. Hedefimiz çocukları yarışmalara hazırlamak. 5-6 yıldır Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz." dedi.

Kursta eğitim gören 12 yaşındaki Hebunaz Kılınç da 7 yıldır tekvando sporu yaptığını dile getirdi.

Berat Ekin ise, "4 yıldır tekvando eğitimi görüyorum. Burada kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Hedefim ileride şampiyonalarda yarışmak." dedi.

Hanımeli Kadın Merkezi Müdürü Gönül Dinler, haziran ayında kursa başlayan çocukların kısa sürede başarı gösterdiğini belirtti.