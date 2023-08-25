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        Mardin'de 3 günlük Gülistan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:49 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:49
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        Mardin'de 3 günlük Gülistan bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        MARDİN (AA) - Mardin'de doğumsal kalp hastalığı tanısı konulan 3 günlük Gülistan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

        Merkez Artuklu ilçesinde 3 gün önce doğan Gülistan Demir'e, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumsal kalp hastalığı tanısı konuldu.

        Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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