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        Mardin'de tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:30 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:30
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        Mardin'de tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Uluslararası İpekyolu'nun Demirtepe Mahallesi mevkisinde 19 NE 267 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 34 DEA 459 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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