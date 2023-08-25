Mardin'de tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
Giriş: 25.08.2023 - 17:30 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:30
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Uluslararası İpekyolu'nun Demirtepe Mahallesi mevkisinde 19 NE 267 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 34 DEA 459 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.