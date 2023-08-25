Türkiye Ju Jitsu şampiyonası, Mardin´de başladı

MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 1. Ju Jitsu Şampiyonası müsabakaları, Mardin'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 39 ilden 400 sporcu katıldı.

3 gün sürecek müsabakalarda sporcular, minik, yıldız, ümit, genç, büyük ve veteranlar kategorisinde yarışacak.

Dereceye giren sporcular, Balkan Şampiyonası ve Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Programda konuşan Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası'nın Mardin'de yapılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin'in sporun da cazibe merkezi haline geleceğini belirten Birlik, "Unutulmayacak, tarihe geçecek ilk Türkiye şampiyonası şu an Mardin'de yapılıyor. 39 ilden gelen çok kıymetli sporcularımıza, antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin beşiği Mardin, inşallah sporun da cazibe merkezi haline gelecek." diye konuştu.

Devletin yaptığı modern tesislerle herkesin artık spora kolayca ulaşabildiğini dile getiren Birlik, "Artık herkes spor yapabiliyor. Sporu yaşam biçimi haline getirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımız artık sokak köşelerinde değil, spor salonlarında, havuzlarda, statlarda spor yaparak zamanını geçirecek." ifadelerini kullandı.

Ju Jitsu Federasyonu Başkanı Hulusi Elmas da Ju Jitsu spor dalının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Bu sporun Türkiye'de yeni olduğunu aktaran Elmas, "Ju Jitsu spor dalı Türkiye'de çok yeni bir tarihe sahip. Henüz 8 aylık resmiyet çatısı altında Muay Thai Federasyonu bünyesinde faaliyetlerimizi başlattık. İlk Türkiye Şampiyonası da ve aynı zamanda milli takım seçmelerini de Mardin'de yapıyoruz." dedi.