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        Mardin'de iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:48 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:48
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        Mardin'de iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        MARDİN (AA) - Mardin'de iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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