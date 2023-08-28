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        Kızıltepe ilçesinde HÜDA PAR İlçe Kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:52
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        Kızıltepe ilçesinde HÜDA PAR İlçe Kongresi yapıldı
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        MARDİN (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Kızıltepe İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı.

        Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Kongreye katılan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, vatandaşların tümünü kapsayan bir anayasanın şart olduğunu belirterek, "Nasıl bir anayasa yapabileceğimizi, toplumsal barışı tesis edecek ve 85 milyon vatandaşının tamamını kapsayacak bir anayasayı birlikte yapalım. Bu çağrımız devam ediyor." dedi.

        Yapıcıoğlu, emeklilere seyyanen zam yapılmasını da istediklerini belirtti.

        Tek listeyle girilen kongrede, mevcut başkan Abdullah Kavan, tüm delegelerin oyunu alarak ilçe başkanlığına seçildi.

        Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

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