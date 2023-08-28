Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinin asistan doktorları göreve başladı

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan doktorlar göreve başladı.

Göreve başlayan asistan doktorlar, Tıp Fakültesi Dekanlığında Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Abdussamet Batur ve Doç. Dr. Hasan Basri Savaş ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Batur, 12 asistan doktor ataması yapıldığını, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık hizmeti verecek olan doktorların aynı zamanda burada uzmanlık eğitimlerini de alacağını belirtti.

Doç. Dr. Savaş da bu yıl ilk defa lisans öğrencisi de aldıklarını aktararak, asistan doktor sayısının artmasının Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tıp Fakültesi için verilecek hizmetlerde ilerleme oluşturacağını kaydetti.

Savaş, görevlerine başlayan asistan doktorlara başarılar diledi.