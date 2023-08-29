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        Mardin 1969 Spor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:57 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:57
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        Mardin 1969 Spor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor
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        MARDİN (AA) - TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını Mardin'de sürdürüyor.

        Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı.

        Uzunköprü, lige çok kısa bir süre kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap çalışmalarımızı Mardin'de gerçekleştirdik. Ardından Bolu'ya giderek hem hazırlık maçları oynadık hem de sıkı bir idman süreci geçirdik. Tabi bir yandan yönetimimiz de transfer çalışmalarını sürdürdü. Bu hazırlık sürecinde denediğimiz, oyun planımıza uymayacak olan futbolcularla yollarımızı ayırdık. Yüksek performans aldığımız futbolcular oldu. Artık lige sayılı günler kaldı. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz."

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