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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:04
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        MARDİN (AA) - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkoyun, mesajında, 30 Ağustos'un aziz millettin hiçbir şekilde zillet ve esareti kabul etmeyeceğini, hür yaşama isteğini her vaziyette devam ettireceğini tüm dünyaya güçlü bir şekilde haykırdığı gün olduğunu belirtti.

        Büyük Taarruz Zaferi'nin 101. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Akkoyun, şöyle devam etti:

        "Bundan tam 101 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz, tek vücut olarak birliğini, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzuru ve güvenliğini hedef alan bedbahtları, engin feraseti ve sarsılmaz cesaret ve azmiyle, gerektiğinde canını ortaya koyarak bertaraf edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece geçmişimizi anmak için değil, aynı zamanda geleceğe olan inancımızı tazelemek için de bir fırsattır. Bugün bizlere düşen, birlik ve beraberlik bağımızı diri tutarak her alanda daha da güçlü bir Türkiye için durmadan çalışmaktır. Tüm hemşerilerimin, 101. yılını idrak ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

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