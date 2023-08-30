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        Başkan Şahin'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:33 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:33
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        Başkan Şahin'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği ve kahraman milletin birlik, beraberlik, azim ve inancıyla vücut bulan 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin tüm fertleriyle direniş gösterdiği destansı bir mücadele olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara rağmen, azimle ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya göstermiştir. Bize düşen görev, 30 Ağustos Zaferi'nin ardından Atatürk'ün sağlam ve güçlü temeller üzerine kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Bu bakımdan, 30 Ağustos aziz milletimiz için çok özel bir anlam ve öneme sahiptir, hepimizin ortak bayramıdır, hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Büyük zaferin 101'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını hiçe saymış tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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