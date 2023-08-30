Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Gençlik Sorunları Çalıştayı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Gençlik Sorunları Çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - Mardin'de Gençlik Sorunları Çalıştayı düzenlendi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik Merkezinde Gençlik Sorunları Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Ayşe Nur Günel, çalıştaya 1 ay boyunca hazırlandıklarını söyledi.

        Gençlik Merkezi olarak gençlerle birlikte çalıştıklarını belirten Günel, "Gençlerimizin sorunlarına el atmak istedik. Bu anlamda bu çalıştay bizim için çok kıymetliydi. Gençlerimizi dinlemek istedik. Onlar yazdılar, onlar konuştular." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Mardin'de ciple kamyonet çarpıştı; 5 yaralı
        Mardin'de ciple kamyonet çarpıştı; 5 yaralı
        Başkan Şahin'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Başkan Şahin'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Mardin 1969 Spor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor
        Mardin 1969 Spor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor
        Nusaybin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Nusaybin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı