Midyat'ta açık hava sinema etkinliği düzenlendi
MARDİN (AA) - Midyat Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.
Midyat Belediyesince Gölcük Mahallesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğine katılan vatandaşlar, "Çanakkale Yolun Sonu" adlı filmi izledi.
Kurulan ekranda filmi izleyen vatandaşlar, etkinlik için Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.
Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.