Mardin'de resim öğretmeni atölyede öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlıyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 37 yaşındaki resim öğretmeni Musa Taşçı, açtığı sanat atölyesinde öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlıyor.

Cumhuriyet Mahallesinde açtığı atölyede 17 öğrenciyi 3 ay boyunca yetenek sınavlarına hazırlayan Taşçı, kursta kara kalem üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Taşçı, "Kara kalem dediğimiz aslında gördüğünü resmetme. Bunun için de perspektife hakim olmak lazım. Öğrencilere özellikle bunları anlatmaya çalışıyoruz. Öğrenciler, YKS'de güzel bir puan aldıktan sonra kursa geliyor. 2-3 ay gibi bir süre öğrencilere yardımcı oluyoruz. Yetenek sınavlarındaki konulara göre öğrencileri sınava hazırlıyoruz." dedi.

Öğrencilerden 25 yaşındaki Devrim Değer de kurs sürecinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Yetenek sınavları için hazırlık yaptığını kaydeden Değer, "Kursta yeteneklerimi geliştiriyorum." dedi.

24 yaşındaki Emrullah Tuncer ise kurs sayesinde resme ilgi duymaya başladığını aktardı.