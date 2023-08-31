Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de resim öğretmeni atölyede öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:42 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de resim öğretmeni atölyede öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 37 yaşındaki resim öğretmeni Musa Taşçı, açtığı sanat atölyesinde öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlıyor.

        Cumhuriyet Mahallesinde açtığı atölyede 17 öğrenciyi 3 ay boyunca yetenek sınavlarına hazırlayan Taşçı, kursta kara kalem üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

        Taşçı, "Kara kalem dediğimiz aslında gördüğünü resmetme. Bunun için de perspektife hakim olmak lazım. Öğrencilere özellikle bunları anlatmaya çalışıyoruz. Öğrenciler, YKS'de güzel bir puan aldıktan sonra kursa geliyor. 2-3 ay gibi bir süre öğrencilere yardımcı oluyoruz. Yetenek sınavlarındaki konulara göre öğrencileri sınava hazırlıyoruz." dedi.

        Öğrencilerden 25 yaşındaki Devrim Değer de kurs sürecinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

        Yetenek sınavları için hazırlık yaptığını kaydeden Değer, "Kursta yeteneklerimi geliştiriyorum." dedi.

        24 yaşındaki Emrullah Tuncer ise kurs sayesinde resme ilgi duymaya başladığını aktardı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekti! Pişkin savunma!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Midyat'ta açık hava sinema etkinliği düzenlendi
        Midyat'ta açık hava sinema etkinliği düzenlendi
        Evinde silahlı saldırıda öldü
        Evinde silahlı saldırıda öldü
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        (ÖZEL) Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası´nda 30 madalya kazanan Mardinli sporcul...
        (ÖZEL) Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası´nda 30 madalya kazanan Mardinli sporcul...
        Mardin'de Gençlik Sorunları Çalıştayı düzenlendi
        Mardin'de Gençlik Sorunları Çalıştayı düzenlendi
        Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı