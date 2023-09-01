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        Mardin'de YİKOB yatırımları ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:41
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        Mardin'de YİKOB yatırımları ele alındı
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        MARDİN (AA) - Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yatırımları değerlendirme toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Akkoyun başkanlığında Valilik Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ ve YİKOB yetkilileri katıldı.

        Vali Akkoyun, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için devam eden ile yapılması planlanan yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

        Yapılan bilgilendirme ve çalışmalar için teşekkür eden Akkoyun, yatırım ve hizmetlerin etkin olarak yapılması, takip edilmesi ve denetlenmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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