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        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'tan yeni adli yıl mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:41
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        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'tan yeni adli yıl mesajı
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        MARDİN (AA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, yeni adli yılı açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akbulut, mesajında Türk yargısı olarak dil, din, ırk, renk, sınıf, mezhep, zümre ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın adaleti mülküne, devletine, hukukuna ve ahlakına temel yapmış kadim bir medeniyetin mensupları olarak güçlünün her zaman haklı olmadığı, zalimler karşısında mazlumların, zorbalar karşısında mağdurların korunduğu, haklı olana hakkının derhal teslim edildiği, adaletin güçlü, huzur ve barışın egemen olduğu bir dünyanın hayalini kurmaya devam edeceklerini belirtti.

        Bu uğurda daha çok gayret göstereceklerini kaydeden Akbulut, şöyle devam etti:

        "Başta adalete gönül vermiş aziz milletimizin ve adaleti mülküne temel yapmış ali devletimizin, müteakiben saygıdeğer meslektaşlarımın, muhterem yargı çalışanlarının ve hizmetine memur edilmekten onur duyduğumuz kıymetli Mardin halkının yeni adli yılını gönülden kutlar, ülkemize ve insanlığa huzur, barış, saadet, eşitlik, özgürlük ve adalet getirmesini temenni eder, en derin saygılarımı sunarım."

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