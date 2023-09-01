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        Sağlık Bakanı Koca, Mardin'de "Gençlik Buluşması"na katıldı, esnafı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:49 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:49
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        Sağlık Bakanı Koca, Mardin'de "Gençlik Buluşması"na katıldı, esnafı ziyaret etti
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        MARDİN (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kasımiye Medresesi'nde gençlerle bir araya geldi, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

        Koca, AK Parti İl Başkanlığınca Kasımiye Medresesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda programında, Mardin'in dünyanın nadide şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        "Mardin öyle bir şehir ki burada tıp eğitimi alan aynı zamanda tarih eğitimi alır. Burada mühendislik, iktisat, edebiyat okuyan tarih de okur. İslami İlimler Fakültesini Mardin'de okuyan bir genç için Mardin'in kendisi adeta dinler tarihi kitabıdır. Turizm okuyan genç için şehir, fakültenin kendisidir. Mimarlık öğrencisi burada bin yılların ustalarından ders alır." ifadesini kullanan Koca burada yerleşik hayatın 6 bin 500 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirtti.

        Koca şöyle devam etti:

        "Şimdiki zaman, Sümerler, Akadlar, Babiller, Asur ve Pers, Roma ve Bizans, Arap, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlıdan bir zarla ayrılıyor. Bu zarı kaldırmak gözün dikkatine, kulağın refleksine bağlıdır. Bir ormana uzaktan bakan kişi için görülen, teke indirgenmiş şeydir. Ormanı tanımak ağaçları seçmekle mümkün. Bu şehir, genel intibaların fikir vereceği bir şehir değil, her ayrıntısı eğitici bir dikkat talep ediyor. Hangi dalda eğitim görürseniz görün, kendisi bir fakülte olan Mardin'den çok kültürlülük diplomanızı da alın."

        Mardin'e "Yedi dilin, yedi dinin başkenti" denildiğini aktaran Koca, "Yedi dil, yedi din, insanlık ağacının Mardin üzerindeki dallarıdır. Dini inanış açısından Müslüman, Süryani, Keldani, Ezidi, Yahudi veya etnik köken olarak Kürt, Arap, Çeçen, Ermeni olmak, bir kimseyi diğerine göre öteki yapmaz Mardin’de. Mardin insandaki inanma arzusunun vücut bulmuş şeklidir." diye konuştu.

        Mardin'in, kendine mahsus üstünlüklere sahip, özel bir şehir olduğunu işaret eden Koca, bu şehir için "Mezopotamya'nın yüzük taşı" denildiğini, öğrencilerin buradaki eğitimlerinin ardından gittikleri şehirlerde bu yüzük taşını gururla taşıması gerektiğini dile getirdi.

        Bakan Koca şunları kaydetti:

        "Geleceğin bize sunacaklarını hiçbirimiz bilemeyiz. Ancak bugünden bize görünenlere göre tasarılarda bulunabiliriz. Eylem içinde olabiliriz. Gelecek endişesi belli düzeyde makuldür, fakat bu endişe insanı edilgenleştirmemeli. Sizler gençliklerini Türkiye tarihinin dönüm noktasında yaşayan insanlar olduğunuzu asla unutmayın. Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın ilk genç kuşağısınız. Bu yüzyılında ülkenizin sizlere verecek çok şey şeyi var. Sizden bekledikleri de aynı derece büyük. Bunların hepsi işinizi en iyi şekilde yapıyor olmanızdan, eğitimlerinizi en iyi şekilde tamamlamanızdan geçiyor."

        Koca gençlerin sorularını yanıtladı.

        Bakan Koca daha sonra merkez Artuklu ilçesi 1. Cadde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Koca, esnaf ve halkla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

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