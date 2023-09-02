Mardin'de Gençlik Merkezi sayesinde 255 öğrenci üniversiteye yerleşti

MARDİN (AA) - Mardin'de Gençlik Merkezinde YKS kurslarına katılan gençlerden 255'i üniversiteye yerleşti.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı merkez Artuklu ilçesindeki merkezde gençler, TYT ve AYT kurslarına katıldı.

Gençlerden 14'ü tıp, 12'si diş hekimliği, 4'ü eczacılık, 11'i hukuk, 26'sı hemşirelik, 33'ü öğretmenlik ve 27'si mimarlık, mühendislik fakülteleri olmak üzere 255 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Biyomedikal Mühendisliği'ne yerleşen öğrencilerden Enes Unat (18), merkezde geniş ve rahat bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Merkezde birçok dersin eğitimlerinin verildiğini anlatan Unat, sınavda Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümüne yerleştiğini belirtti.

Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Hazal Çekin de (19) ders çalışma vakitlerinin tümünü merkezde geçirdiğini anlattı.

Çekin, "Burada en çok kütüphaneden yararlandım." dedi.

Merkezde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Alaattin Toparlı ise 2017 yılından bu yana merkezde eğitim verdiklerini söyledi.

Toparlı, yeni dönem kurslarının 11 Eylül'de başlayacağını bildirdi.