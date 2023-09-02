Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Gençlik Merkezi sayesinde 255 öğrenci üniversiteye yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Gençlik Merkezi sayesinde 255 öğrenci üniversiteye yerleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN (AA) - Mardin'de Gençlik Merkezinde YKS kurslarına katılan gençlerden 255'i üniversiteye yerleşti.

        Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı merkez Artuklu ilçesindeki merkezde gençler, TYT ve AYT kurslarına katıldı.

        Gençlerden 14'ü tıp, 12'si diş hekimliği, 4'ü eczacılık, 11'i hukuk, 26'sı hemşirelik, 33'ü öğretmenlik ve 27'si mimarlık, mühendislik fakülteleri olmak üzere 255 öğrenci üniversiteye yerleşti.

        Biyomedikal Mühendisliği'ne yerleşen öğrencilerden Enes Unat (18), merkezde geniş ve rahat bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

        Merkezde birçok dersin eğitimlerinin verildiğini anlatan Unat, sınavda Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümüne yerleştiğini belirtti.

        Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Hazal Çekin de (19) ders çalışma vakitlerinin tümünü merkezde geçirdiğini anlattı.

        Çekin, "Burada en çok kütüphaneden yararlandım." dedi.

        Merkezde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Alaattin Toparlı ise 2017 yılından bu yana merkezde eğitim verdiklerini söyledi.

        Toparlı, yeni dönem kurslarının 11 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        DSÖ açıkladı! Covid-19 vakalarında dünya genelinde artış!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Otomobili ahşapla kapladılar!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Koca, Mardin'de "Gençlik Buluşması"na katıldı, esnafı ziyaret...
        Sağlık Bakanı Koca, Mardin'de "Gençlik Buluşması"na katıldı, esnafı ziyaret...
        Bakan Koca: T.C. vatandaşı olan hiçbir kimseye, Türkçe dışında reçete yazıl...
        Bakan Koca: T.C. vatandaşı olan hiçbir kimseye, Türkçe dışında reçete yazıl...
        Bakan Koca: T.C. vatandaşı olan hiç kimseye, Türkçe dışında reçete yazımı s...
        Bakan Koca: T.C. vatandaşı olan hiç kimseye, Türkçe dışında reçete yazımı s...
        Midyat Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına hız verdi
        Midyat Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına hız verdi
        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'tan yeni adli yıl mesajı
        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'tan yeni adli yıl mesajı
        Mardin'de sağlık yatırımları toplantısı yapıldı
        Mardin'de sağlık yatırımları toplantısı yapıldı