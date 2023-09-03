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        Midyat'ta 36 çocuk için sünnet töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:24
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        Midyat'ta 36 çocuk için sünnet töreni düzenlendi
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 36 çocuk için geleneksel toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Midyat Belediyesince, Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Belediye Başkanı Veysi Şahin, çocuklar ve aileleriyle üstü açık otobüsle oluşturulan konvoya katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

        Şahin, yaptığı konuşmada, geleneksel sünnet şölenini coşkuyla tamamladıklarını belirterek, "Yaptığımız bu etkinliklerle bunu sürdüreceğimizi hep birlikte sağlayacağız. Belediye olarak halkımız arasında gönül köprüleri kurmaya yardımlaşma bağlarını güçlendirmeye ve sağlamaya durmadan hep beraber yapmaya gayret edeceğiz." dedi.

        Türkçe, Arapça ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunduğu program, Bedri Ayseli'nin konseriyle sona erdi.

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