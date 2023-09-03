AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretini değerlendirdi

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, sağlık alanında önemli hizmetlere imza atan AK Parti döneminde Mardin'e de büyük yatırımlar yapıldığını bildirdi.

Alma, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "şehir buluşmaları" kapsamında 2 gün önce Mardin'e yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca'nın temaslarına değinen Alma, "Sağlık alanında sayısız hizmetlere imza atan AK Parti, medeniyetler beşiği Mardin'de de hemen hemen tüm sağlık alanlarında büyük eserlere imza atıyor. İnşallah yapımı devam eden tüm sağlık kuruluşlarımız tamamlandıktan sonra Mardin bir sağlık merkezi haline gelecektir." dedi.