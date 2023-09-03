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        Mardin'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:00
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        Mardin'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, çevre yolundan kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonu önündeki tıra çarptı.

        Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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