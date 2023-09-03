Mardin'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 03.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:00
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, çevre yolundan kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonu önündeki tıra çarptı.
Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.