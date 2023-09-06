Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tepebaşı Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların ailelerinin de olaya dahil olması sonucu taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan M.N.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​