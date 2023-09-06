Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de üniversite öğrencilerin ihtiyacı karşılanacak

        Mardin Valisi Vali Tuncay Akkoyun, barınma başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de üniversite öğrencilerin ihtiyacı karşılanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Akkoyun başkanlığında Valilik Dara Salonu'nda 2023-2024 Akademik Yılı öncesi, öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde eğitime devam etmesi için mevcut durum ve ihtiyaçlar görüşüldü.

        Toplantıda, öğrencilerin yurt ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra okula ulaşımlarının sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Tuncay, toplantıda yaptığı konuşmada, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin başarıya giden yolda her türlü ihtiyacının güvenli ve hızlı şekilde karşılanacağını söyledi.

        "Öğrencilerimizin Mardin'imizde bulundukları süre boyunca huzurlu ve başarılı bir eğitim ortamının sağlanması için üniversitemiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız faaliyetlerini özenle sürdürmektedir ve sürdürecektir. Yıl boyunca da öğrencilerimizin her türlü ihtiyaç ve talepleri devletimiz tarafından sağlanmaya devam edecektir." diyen Akkoyun, öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.

        Toplantıya, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve Yurt Hizmetleri Müdürü Ümit Serçek katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Eğitimli köpekler de aramaya katıldı! Asel bebekten haber yok!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu Spor maçı hazırlıklarına başladı
        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Sıva ustası cinayetinde kardeşi, dayısı ve kuzeni tutuklandı
        Sıva ustası cinayetinde kardeşi, dayısı ve kuzeni tutuklandı
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Mardin 1969 Spor Muhammet Beşir ile anlaştı
        Mardin 1969 Spor Muhammet Beşir ile anlaştı
        Kazada kamyonetteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; dövülen TIR şoförü de ağ...
        Kazada kamyonetteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; dövülen TIR şoförü de ağ...