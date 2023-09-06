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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin göreve başladı

        Kızıltepe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:21
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin göreve başladı
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        Elazığ'ın Karakoçan Kaymakamlığından Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Şahin, ilçeye geldi.

        Şahin, göreve başlama dolayısıyla yayımladığı mesajında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin müstesna bir ilinde görev yapacak olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

        Kamu görevlilerinin temel amacının millete her zaman hizmet etmek ve memleketin refah seviyesini daha da yükseltmek olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Bunu gerçekleştirirken de büyük bir özveriyle kıymetli vatandaşlarımızın ve müstesna ilçemizin ihtiyaçlarını tüm imkanlar dahilinde gerçekleştirmek bizlerin en önemli görevidir. Vazifemizi yerine getirirken gösterdiğimiz ciddiyet yanında her daim vatandaşımızla iç içe olmak, onların gönüllerine dokunmak, özellikle değerli büyüklerimizle saygıyla ve kıymetli çocuklarımızla sevgiyle kucaklaşabilmek temel düsturumuz olmuştur ve böyle de devam edecektir."

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