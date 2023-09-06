Mardin'de fidan dikim çalışması Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi.

Vali Akkoyun, İl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde, kent genelinde diğer ilgili kurumlar ile yaptığı protokol çerçevesinde yapımı devam eden şehir hastanesi, sağlık tesisleri, okullar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların hizmet binalarının çevresinde 200 bin fidan dikimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Akkoyun, Mardin'de ağaçlandırma seferberliğinin başlatıldığını belirterek, bu kapsamda yıl sonuna kadar çok sayıda fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.