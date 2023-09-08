Mardin Büyükşehir Belediyesi Bed-i Besmele programı düzenledi
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından okula yeni başlayan çocuklara yönelik Bed-i Besmele programı düzenlendi.
Giriş: 08.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:27
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kamor Millet Bahçesinde düzenlenen Bed-i Besmele etkinliğine, 8 ilkokuldan 500 öğrenci, veli ile öğretmenler katıldı.
Etkinlikte, okullar arası ağızda pinpon topu ve balon taşıma, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı.
Bed-i Besmele duasının okunduğu etkinlikte, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzeme dağıtıldı.