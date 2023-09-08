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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Bed-i Besmele programı düzenledi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından okula yeni başlayan çocuklara yönelik Bed-i Besmele programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:27
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Bed-i Besmele programı düzenledi
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kamor Millet Bahçesinde düzenlenen Bed-i Besmele etkinliğine, 8 ilkokuldan 500 öğrenci, veli ile öğretmenler katıldı.

        Etkinlikte, okullar arası ağızda pinpon topu ve balon taşıma, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı.

        Bed-i Besmele duasının okunduğu etkinlikte, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzeme dağıtıldı.

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