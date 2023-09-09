Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 kuşak bir arada unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık işini yapıyor

        BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de eski çarşıda dededen kalma dükkanda üç kuşak bir arada bakırcılık yapan Özcan ailesi, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 3 kuşak bir arada unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık işini yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de yaşayan 70 yaşındaki Nihat Özcan, 15 yaşında babasından öğrendiği bakırcılığı önce oğlu Sadettin (48), sonra torunu Muhammed Enes Özcan'a (15) öğretti.

        Baba, oğul ve torun eski çarşıda dededen kalma dükkanda, bakırdan tas, tava ve tencere gibi ürünleri yaparak satıyor.

        Babasıyla başladığı mesleğe oğlu ve torunuyla devam eden Nihat Özcan, AA muhabirine, aile olarak yaklaşık 80 yıldır aynı dükkanda bakırcılık yaptıklarını, bu işi torununun da sürdürmesini istediğini söyledi.

        Mesleğe 15 yaşında başladığı mesleğini oğlu ve torunuyla birlikte sürdürmenin gururunu yaşadığını anlatan Özcan, "55 yıldır baba mesleğini yapıyorum. Oğluma ve torunuma da öğrettim. Onlarla birlikte bu işi yürütüyoruz. Dükkanda, bakırdan Mardin tasları, tava ve tencere yapıyoruz. Bakırda pişirilen yemekler daha lezzetli ve sağlıklı oluyor." dedi.

        - "Eskiden çarşıda 150 dükkan çalışırdı"

        Kente gelen turistlerin dükkanda bakır kapların yapımını izlediğini dile getiren Özcan ziyaretçilerin çok beğendikleri ürünleri satın aldığını aktardı.

        Çırak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Özcan, "Eskiden çarşıda 150 dükkan çalışırdı. Koro halinde çekiç sesleri gelirdi. Kayseri'den Trabzon'a kadar her yere bakır sevkiyatı olurdu. Şimdilerde eskisi gibi iş yok. Şu an o sesler kalmadı. Sessiz sedasız bir çarşımız oldu." diye konuştu.

        - "Mesleği babamdan sonra ben, benden sonra oğlum devam ettirecek"

        Sadettin Özcan da 8 yaşından itibaren babasıyla dükkana gelmeye başladığını, şimdi de babası ve oğluyla işi yürüttüğünü anlattı.

        Dededen kalma mesleği sürdürdüklerini belirten Özcan, "Bu mesleği babamdan sonra ben, benden sonra oğlum devam ettirecek. Bakır Mardin için çok önemli. Bizim kültürümüzdür, sanatımızdır. Devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bakırın düz levha olarak fabrikadan geldiğini ve kendilerinin aşama aşama şekil vererek çeşitli ürünler yaptıklarını aktaran Özcan, kimi ürünlerin bir günde, bazılarının da bir haftada bittiğini söyledi.

        Özcan, parmakla gösterilecek kadar az sayıda usta kaldığını, ailece bu işi devam ettirdiklerini, mesleğin sürekliliğinin olmasını istediklerini dile getirdi.

        - "Her sabah babam ve dedemle dükkana geliyorum"

        Muhammed Enes Özcan da eğitimine açık lisede devam ettiğini, 2 yıldır dedesi ve babasını izleyerek bakırcılığı öğrenmeye başladığını belirtti.

        Özcan şöyle konuştu:

        "Bakıra ilgim küçüklükten beri var. Babamla sürekli çarşıya geliyordum. Yavaş yavaş izleye izleye öğrendim. Her sabah babam ve dedemle dükkana geliyorum. Çalışmaya başlıyoruz. Gün içinde bakır tabaklar, sürahiler ve tavalar yapıyoruz. Ayrıca düz levha üzerinde de işleme yapıyoruz. Bu işi seviyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?

        Benzer Haberler

        Mardin´de firari hükümlü yakalandı
        Mardin´de firari hükümlü yakalandı
        Taksinin çarptığı eşek, yaralandı
        Taksinin çarptığı eşek, yaralandı
        Mardin'de diyabetli çocuklar kampı gerçekleştirildi
        Mardin'de diyabetli çocuklar kampı gerçekleştirildi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Bed-i Besmele programı düzenledi
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Bed-i Besmele programı düzenledi
        Yangın çıkan ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı
        Yangın çıkan ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Nusaybin ve Derik ilçelerini ziyaret et...
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Nusaybin ve Derik ilçelerini ziyaret et...