Nusaybin'de uyuşturucuya yönelik denetim
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
Giriş: 10.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:18
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi öncülüğünde eş zamanlı olarak ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele alan denetimleri yapıldı.
İlçe merkezinde bulunan mezarlıklar, park ve mesire alanları, boş yapılar ile umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.