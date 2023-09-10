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        Nusaybin'de uyuşturucuya yönelik denetim

        Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:18
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        Nusaybin'de uyuşturucuya yönelik denetim
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        Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi öncülüğünde eş zamanlı olarak ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele alan denetimleri yapıldı.

        İlçe merkezinde bulunan mezarlıklar, park ve mesire alanları, boş yapılar ile umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

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