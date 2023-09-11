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        Mardin'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında binlerce çocuk yüzme öğrendi

        Mardin'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında binlerce çocuk aldıkları eğitimle yüzme öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:22
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        Mardin'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında binlerce çocuk yüzme öğrendi
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        Kızıltepe ilçesindeki Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda proje kapsamında gençlere ve çocuklara antrenör ve cankurtaranlar gözetiminde yüzme eğitimi verildi, serbest dalış tekniği öğretildi.

        Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yüzme eğitmeni ve antrenörü Mehmet Sıraç Çeçen, AA muhabirine, projenin amacının çocuklara yüzme öğretmek, daha geniş bir kitleye ulaşıp yüzme sporunu tabana yaymak, spor bilinciyle büyüyen sosyal insanlar yetiştirmek ve yüzme branşına sporcu kazandırmak olduğunu söyledi.

        7-14 yaş arası çocuklara serbest stil ve suda kalma eğitimi verdiklerini ifade eden Çeçen, "Bu proje kapsamında Bakanlığımızın Mardin için 2023 hedefi 20 bin sporcuya ulaşmak. Şu ana kadar Mardin geneli için 15 bin çocuğa ulaştık ve yüzme öğretmeye çalıştık. Kızıltepe'de yaz tatili başında 600 öğrenciyle başladık. Temmuz-ağustos aylarında 3 bin çocuğa ulaştık ve yüzme öğrettik. 3 bine yakın da başvuru şu an beklemede." dedi

        Haftanın 2 günü birer saat eğitim verdiklerini dile getiren Çeçen, hafta sonu eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti.

        Çeçen, kursa yoğun talep olduğunu belirterek, "Çocuklar ücretsiz hizmet alıyor. Yetenekli sporcuları da 4 haftalık eğitime aldıktan sonra performans sporcusu olmaları için gerekli tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenerek Hatay'dan Kızıltepe'ye gelen depremzede Alev Erdoğan Kalay da oğlunun proje kapsamında yüzme eğitiminden faydalandığını söyledi.

        Kendilerine böyle bir fırsat verildiği için çok mutlu olduklarını dile getiren Kalay, "Oğlumun bu tarz aktivitelere katılmasını, moralinin düzelmesini istedim. İster istemez depremden etkilendi." diye konuştu.

        Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Kalay, hocaların çocuklarla çok ilgilendiğini, eğitimlerin verimli, havuzların da gayet temiz olduğunu söyledi.

        Yüzme eğitimi alan çocuklardan 13 yaşındaki Arjen Kaplan, daha önce yüzme bilmediğini anlatarak, aldığı eğitim sayesinde yüzme öğrendiğini belirtti.

        Kaplan, "Beni gördükten sonra kardeşim ve arkadaşlarım da yüzme eğitimine katıldı." dedi.

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