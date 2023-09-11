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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:11
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesajı
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        Şahin mesajında, yarınları emanet edecekleri nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için Midyat Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

        Bütün gayretlerinin geleceğin teminatı olan çocuklar için olduğunu ifade eden Şahin, mesajında şunları kaydetti:

        "Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin yolu eğitimden geçmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitimlerini gerçekleştirmesi için hep beraber gayret edeceğiz. Değerli eğitimcilerimiz ve sevgili veliler, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesileyle 2023-2024 eğitim öğretim sezonunun öğrenciler, öğretmenler, aileler ve bütün ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize de görevlerinde başarılar, kolaylıklar diliyorum."

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