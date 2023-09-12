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        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı TFF 3. Lig 1. Grup 2. hafta maçının hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:44
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        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
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        Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı.

        Ardından dar alanda pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı şut çalışmalarıyla tamamladı.

        Mardin 1969 Spor, Talasgücü Belediyespor maçı hazırlıklarını Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

        Kırmızı lacivertli takım 17 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Atatürk Spor Kompleksi yan açık sahada karşılaşacak.

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