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        Kızıltepe'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlköğretim Haftası kapsamında İpekyolu İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:15
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        Kızıltepe'de İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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        İpekyolu İlkokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekci, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, İlköğretim Haftası'nın önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Daha sonra Kaymakam Şahin ve programa katılan protokol üyeleri öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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