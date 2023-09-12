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        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki minibüse, direğe ve yolda yürüyen çocuğa çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:40
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        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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        Tepebaşı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki bir minibüse ve yolda yürüyen çocuğa çarptı. Otomobil, elektrik direğine çarparak durdu.

        Kazada otomobilde bulunan M.M. (45), R.E. (38), İ.M. (26) ile yaya S.G. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, kontrolden çıkarak savrulan otomobilin park halindeki minibüse, yolda yürüyen çocuğa ve direğe çarpması yer alıyor. Kazanın ardından çevredekilerin yardıma koşması da görüntülerde bulunuyor.

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