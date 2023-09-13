Mardin'de uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı
Mardin'in Midyat ilçesinde yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 13.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:42
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında durdurdukları 4 araçta arama yaptı.
Araçlarda, 30 gram metamfetamin, 95 gram esrar ve 6 bin 724 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.