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        Mardin'de uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:42
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        Mardin'de uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında durdurdukları 4 araçta arama yaptı.

        Araçlarda, 30 gram metamfetamin, 95 gram esrar ve 6 bin 724 sentetik hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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