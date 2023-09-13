Mardin ve ilçelerine 176 doktor atandı

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçen hafta Mardin'e yaptığı ziyaretin ardından kent merkezi ve ilçelerine 176 tabip ve uzman tabip atamalarının yapıldığı bildirildi.

Atamanın Sağlık Bakanlığının "112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü" kurası çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mardin'e yapılan doktor atamaları ilimizin sağlık alanındaki potansiyelini artırmaya yönelik ve sağlık sektöründeki eksiklikleri giderme yolunda büyük bir adım olarak değerlendirilmelidir. Yeni doktorlar, Mardin'in sağlık sektörünü daha da güçlendirecek ve bölge halkına daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlayacaktır. Bu atamalarla sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olması hedeflenmektedir. Sağlık Bakanlığınca yapılan son atamalarla Mardin merkez ve ilçelerinde ihtiyaç duyulan tabip ve uzman hekim sıkıntısı birçok branşta giderilmiş oldu. Doktorlarımızın ekim ayının ikinci haftası atandıkları yerlerde göreve başlamaları planlanmaktadır."

Açıklamada, atamalar için Sağlık Bakanlığına teşekkür edildi.