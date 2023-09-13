Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de okul kantinleri denetlendi

        Artuklu Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullardaki kantinlere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de okul kantinleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zabıta ekipleri gerçekleştirdiği kontrollerde, okul kantinlerinde satışı yasak olan gıda ürünlerini, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğunu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini incelendi.

        Ekipler ayrıca uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ve çalışanlarını bilgilendirdi.

        Kurallara uymadığı tespit edilen kantinler hakkında yasal işlem yapıldı.

        Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, öğrencilerin sağlığı için denetimleri dönem boyunca sürdüreceklerini belirtti.

        ​​​​​​​Tatlıdede, şunları kaydetti:

        "Minik yavrularımız ile aileleri ve öğretmenlerimizin içi rahat olsun. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Onların sağlığı öncelikli çalışmalarımızdan biri. Zabıta ekiplerimizin denetleme çalışmaları, okulların açılmasıyla birlikte hız kazandı. Ekiplerimizin çat kapı kantin denetimleri sürüyor. Tavrımız net. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Satışı yasak olan ürünleri tüketmemeleri ve hijyen kurallarına uygun gıdaları alabilmeleri için ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Velilerimizin endişesi olmasın, bizler onlar için çalışıyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mardin ve ilçelerine 176 doktor atandı
        Mardin ve ilçelerine 176 doktor atandı
        Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gas...
        Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gas...
        Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı
        Mardin turizmdeki hedefini yakalamak için sonbahara odaklandı
        Mardin'de uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu ele geçirilen araçlardaki 4 şüpheli tutuklandı
        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Mardin'de 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Otomobil okuldan dönen Sude'ye, ardından direğe çarptı; 4 yaralının olduğu...
        Otomobil okuldan dönen Sude'ye, ardından direğe çarptı; 4 yaralının olduğu...