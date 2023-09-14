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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik seferberliği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:59
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik seferberliği
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu belediyecilik anlayışıyla kent genelinde vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşaması için sorumluluk alanında bulunan park, cadde, sokak ve yollardaki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler bir yandan kentin daha modern ve yaşanılabilir bir görünüm kazanması için cadde, sokaklar ve orta refüjlerde çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışması yaparken bir yandan da çevre temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun bir çalışma mesaisine başlayan ekipler, genel temizlik çalışmalarının yanı sıra olumsuz hava koşulları sonrası sorumluluk alanındaki yol kenarlarında biriken çeşitli atıkları da temizliyor.

        Artuklu ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla tarihi 1.Cadde, Hava Radar, Hastane ve Vali Ozan caddelerinde ihtiyaç duyulan noktalara da 450 ahşap çöp konteyneri yerleştirildi.

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