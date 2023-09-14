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        "İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı, ilk durağı Mardin'e ulaştı

        Mardin'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce (İŞKUR), "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" (NEET PRO) kapsamında gönderilen tırda, 15-29 yaşındaki gençlere kurum hizmetleri tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:30
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        "İŞKUR'un "Yol Arkadaşım" tırı, ilk durağı Mardin'e ulaştı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın önceki gün İŞKUR Genel Müdürlüğü önünden uğurladığı "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırının ilk durağı Mardin oldu.

        İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaşındaki gençlerin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının yapılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında kente ulaşan tır, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında gençlere yönelik hizmet vermeye başladı.

        ​​​​​​​İŞKUR istihdam uzmanı Selin Üner Tuna, gazetecilere, bu çalışma ile eğitimde ve istihdamda olmayan 15-29 yaşındaki gençlere ulaşabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Başlangıcı Mardin'den yaptıklarını, daha sonra 14 ile daha gideceklerini ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

        "İŞKUR faaliyetlerini tanıtmak ve farkındalık yaratmak amacıyla illerimizi ziyaret edeceğiz. Gençlerin aslında burada kendilerini tanımalarını da istiyoruz. Bunun için bazı kişilik ve becerilerine yönelik testler de hazırladık. Onlara ulaşma imkanları da olacak. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirebilmeleri için fotoğraf çekme alanları da oluşturduk. İş ve meslek danışmanlarımızla da görüşerek bilgi alabilecekler. İŞKUR faaliyetlerinden haberdar olabilecekler. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimize ulaşmak istiyoruz."

        Çalışma kapsamında 2 gün kentteki gençlere bilgilendirme yapılacak; daha sonra tır, sırasıyla Van, Erzurum, Rize, Samsun, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Mersin, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Edirne'ye gidecek.

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