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        Oğullarının anısını yaşatmak için Mardin'deki okula müzik sınıfı kazandırdılar

        İstanbul'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzisyen gencin ailesi, Mardin'de Suriye sınırındaki kırsal Çalışlı Mahallesi'nde yer alan bir okulda müzik sınıfı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:25
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        Oğullarının anısını yaşatmak için Mardin'deki okula müzik sınıfı kazandırdılar
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        İstanbul Teknik Üniversitesinde öğrenim görürken 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Haydar Eren Taş'ın ailesi, oğullarının anısını yaşatmak için Çocuklar İçin Çal Derneği aracılığıyla bir okulda müzik sınıfı oluşturmak istedi.

        Dernek üyeleri bunun üzerine Artuklu ilçesinin Çalışlı köyündeki Çalışlı Aziz Sağlam Ortaokulunda bir dersliği, "Hayderen Taş" ismiyle müzik sınıfına dönüştürdü.

        Müzik sınıfının açılışına, Haydar Eren Taş'ın annesi Sakine Taş'ın yanı sıra Artuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Kösesoy, Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Müzik sınıfındaki enstrümanları gören öğrencilerin büyük sevinç yaşaması üzerine, anne Sakine Taş gözyaşlarına hakim olamadı.

        Daha sonra kurdele kesilerek müzik sınıfının açılışı yapıldı.

        Açılışa katılanlar öğrencilerle şarkılar söyledi.

        - "İyi bir keman virtüözüydü"

        Anne Sakine Taş, gazetecilere, eğitimci olduğunu, ülkedeki bütün çocukları kendi çocuğu gibi gördüğünü, onların yaşamına dokunabilmek, üretkenliklerini, yeteneklerini, becerilerini ortaya çıkarabilmek için 35 yıl hizmet verdiğini söyledi.

        Oğlunun çok başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Taş, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarına birincilikle girmişti. İyi bir keman virtüözüydü. İleride bir orkestra şefi olmak istiyordu. Bugün burada karşılaştığım sürpriz karşısında söyleyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Taş, açılan sınıfta müzik alanında ülkesine katkı sunan gençlerin yetişeceğine inandığını, oğlunun adının her zaman hatırlanmasından mutluluk duyacaklarını belirtti.

        Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın da Türkiye genelinde köy okullarında ağırlıkla sanat çalışmaları yaptıklarını ifade ederek bu kapsamda bu okulda da müzik sınıfı oluşturduklarını söyledi.

        Yalçın, "Müzik öğretmenimizin talebine göre bağlama, gitar, davul, ritim aletleri, piyano gibi enstrümanlarla ortaokul düzeyindeki çocuklarımızı güzel sanatlar liselerine hazırlayıp onlara yeni bir yön, hayata dair yeni bir ivme kazandırmaya çalışıyoruz. Nice sanatçılar, nice üstatlar oluşturmak için buradayız. Katkı veren herkese sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

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