Mardin'de "Türkmen Vadisi Alternatif Çevre Yolu"nda ilk asfalt döküldü Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesinde araç trafiğini rahatlatmak için başlatılan "Türkmen Vadisi Alternatif Çevre Yolu"nda ilk asfalt döküldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Artuklu'da şehir içi trafiği rahatlatmak için hayata geçirilen çevre yolu projesinde zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarının tamamlamasının ardından ilk sıcak asfalt dökümü yapıldı.

Merkez Nur Mahallesi Yeni TOKİ mevkisi ile İstasyon Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve uzunluğu 4 kilometre, genişliği 8 metre olan, ulaşımda alternatif bir güzergah olacak yolun asfalt çalışmalarında yüzde 20 seviyesine ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla kurduğu asfalt plenti tesisinde üretilen asfaltın kullanıldığı yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.