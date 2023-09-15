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        Mardin'de itfaiyeden kamu kurum ve kuruluşlarına yangın eğitimi

        Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, kent merkezi ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına, gelen talep üzerine yangına müdahale eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:18
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        Mardin'de itfaiyeden kamu kurum ve kuruluşlarına yangın eğitimi
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        İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bu yıl yılbaşından bu yana 6 kamu kurumunda 96 personele, 5 özel şirkette ise 207 çalışana eğitim verdi.

        Eğitimlerde; yangına müdahale yöntemi, elektrik aksamı ya da klima gibi elektronik araçlarda çıkabilecek bir yangında yangın söndürme tüpü ile müdahale yöntemi, yangın söndürme dolaplarının kullanımı, LPG tüpü ve doğalgaz yangınlarına müdahale, yangın sırasında gaz akışının kesilmesi, yangın esnasında kurumda bulunanların tahliyesi ve kurtarma yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi.

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