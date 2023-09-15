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        Nusaybin'de "Dünya Temizlik Günü"nde temizlik kampanyası düzenlendi

        Nusaybin'de "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla temizlik kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:17 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:32
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        Nusaybin'de "Dünya Temizlik Günü"nde temizlik kampanyası düzenlendi
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        Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen temizlik kampanyası kapsamında belediye binası önünde bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, sivil toplum kuruluşlarının temsilciler ve öğrenciler Sınır Park Mesire Alanına kadar yürüyerek güzergahtaki çöpleri topladı.

        Toplanan çöpler poşetlere konularak belediyenin araçlarına yüklendi.

        Kaymakam Kayabaşı, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Kaymakamlık ve belediye olarak özellikle çocuklarda çevre bilinci, çevre duyarlılığı ve temizlik konusunda farkındalık sağlamak için bu kampanyayı düzenlediklerini söyledi.

        Kampanyaya katılan herkese teşekkür eden Kayabaşı, şunları kaydetti:

        "Asıl amacımız özellikle gelişim çağındaki çocuklarımıza çevre bilincini yaşayarak öğretmek. Çocuklarımız evlerine gittiğinde ailelerine, sosyal çevrelerine, komşularına bugün yaptıkları çalışmaları anlatarak onlarda da bir bilinçlendirme oluşturacaklar. Çocuklarımızın hepsi pırıl pırıl hepsi heyecanlı. Nusaybin bizim ve temiz tutmak da biz Nusaybinlilerin görevi. Daha temiz daha güzel daha yaşanılabilir bir Nusaybin için hep birlikte mücadele vereceğiz."

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