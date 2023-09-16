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        Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:01
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        Mardin'de seyir halindeki tır alev aldı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Artuklu-Nusaybin kara yolunda seyir halindeki sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesi, Eskiyol Mahallesi mevkisinde alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Yangında, tırda hasar oluştu.

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