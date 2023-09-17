Mardin'de "16 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi Mardin'de "16 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla Gurs Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte biriken çöpler toplandı.

Mardin'de "16 Eylül Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla Gurs Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte biriken çöpler toplandı.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediye ve Let's Do It Türkiye iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Abdullah Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Kızıltepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ, Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şeyhmus Arı, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Gençlik Merkezi Müdürü Ümran Tekin, Temizlik İşleri Müdürü Hasan Songur, gönüllüler, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılanlar Gurs Vadisi'nde çöp topladı.

Kaymakam Şahin gazetecilere, ilçede çevre temizliği yaptıklarını belirterek, etkinliğe çok sayıda gönüllünün de katıldığını söyledi.

Gurs Vadisi'nin dünyaya tanıtılacak güzellikte olduğunu ifade eden Şahin, "İnşallah Kaymakamlık ve belediye olarak Gurs Vadisi'ni ilerleyen süreçte turizm yönünden de dünyaya tanıtma noktasında gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Kaymakam Şahin, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.