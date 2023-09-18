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        Mardin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:40
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        Mardin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gece, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan N.A. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Saldırı anında seken bir kurşun, bankamatikten para çekmek isteyen ailesiyle sırada bekleyen 5 yaşındaki A.B'ye isabet etti.

        Yaralanan çocuk, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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