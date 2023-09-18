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        Mardin 1969 Spor, Kayseri deplasmanından puansız döndü

        TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor maçında 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:23
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        Mardin 1969 Spor, Kayseri deplasmanından puansız döndü
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        TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor maçında 2-0 mağlup oldu.

        Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Talasgücü Belediyespor 52. ve 85. dakikada atılan gollerle 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

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