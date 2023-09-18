Mardin'de silahlı kavgada ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı
Mardin'de çıkan kavgada ağabeyini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 18.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:40
Mardin'de çıkan kavgada ağabeyini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde 15 Eylül'de çıkan kavgada ağabeyi F.Ç'yi (42) silahla vurarak öldüren O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.