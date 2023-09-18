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        Mardin'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:37
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        Mardin'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        Müdürlük toplantı salonunda iki oturum halinde yapılan çalıştayda, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan konuşma yaptı.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün ve Dr. Öğretim Üyesi Fuat Balsak'ın moderatörlüğünde yapılan çalıştayda "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alındı.

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